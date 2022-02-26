桃園市連續4天本土「嘉玲」後26日又破蛋，一口氣增加1家3口3人確診，起源是丈夫求職需繳交陰性證明，採檢確診後回追出物流業的妻子和幼稚園大班的兒子也確診，同住的3友人一採陰已送集中檢疫所，市府也公布妻子足跡多位於平鎮，有藥局、全聯、7-11超商、立特佳五金百貨大賣場和星巴克楊梅中山門市等，呼籲足跡重疊者要自主健康管理。

中央流行疫情指揮中心26日公布桃園新增3例本土個案，7例境外移入個案（6例為落地採檢陽性，1例為檢疫期間採檢陽性），年齡介於6歲至50多歲。

其中本土個案3案例為1家3口，起源為30多歲丈夫（案20483），因尚未完整接種疫苗，新工作要求附檢驗報告自費採檢確診，Ct值26。經匡列2位家人採檢也確診，妻子（案20484）Ct值32.8，兒子（案20485）Ct值35.2，目前都收治醫院隔離治療，另1家3口還有3名同住友人，經採檢為陰性，已安排至集中檢疫所隔離。

針對妻子（案20484）職場與兒子（案20485）所就讀的學校，市府26日已派醫療團隊完成採檢，職場全數採檢105人，全校師生及家長採檢287人，持續擴大匡列、擴大採檢因應，目前尚待檢驗結果。

衛生局長王文彥強調，市府衛生局已掌握社區相關疫調並安排採檢，請民眾毋須恐慌，他也提醒，本周末為228和平紀念日連假，各觀光景點應維持人流管控、加強實聯制、體溫監測及清消頻率，民眾外出應遵守各項防疫規範，減少不必要的外出及聚會、維持社交距離、佩戴口罩以及勤洗手等，防疫仍不可鬆懈。

新聞處長詹賀舜表示，桃園也公布個案案20484的公共場所足跡，包含2月18日上午曾至平鎮區中豐路「閤家康聯合藥局」及「酷樂莎GUZEI SABAH」；2月19日下午曾至「全聯福利中心平鎮祥安店」；2月20日上午曾至平鎮區自由街「7-11寶麗門市」；2月24日下午曾至平鎮區中豐路「立特佳五金百貨大賣場」；2月25日上午曾至「星巴克楊梅中山門市」，提醒曾出入上述相關場所，請於足跡重疊次日起14天自我健康監測 。

王文彥說明，桃園社區採檢站26日採檢546人，截至目前，桃園社區採檢站累計已採檢10萬7286人，其中陰性10萬6573人、陽性167人、546人檢驗中。市府2處社區採檢站以一天輪流開設一站的方式，於上午9時至12時，開設中壢區中正公園採檢站（2／26、2／28、3／2、3／4、3／6）或桃園區中路公園採檢站（2／27、3／1、3／3、3／5）供民眾採檢，持續進行社區健康監測。