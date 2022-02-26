韓國男團「ASTRO」主舞文彬、主唱產賀再次預告強勢回歸，繼迷你一輯《IN-OUT》詮釋低調性感的獨特面貌後，他們的魅力又更上一層，透過最新迷你二輯《REFUGE》展現2人的主唱及表演實力，作為被選擇之人向所有人傳達內心寧靜的2人，文彬和產賀希望成為「眾人的救援者」以音樂作為媒介，消除大家內心某處的痛苦回憶成為依靠。

在宣布以迷你二輯回歸前，文彬和產賀也積極活躍於大眾的視線中，日前更參加綜藝節目《認識的哥哥》新春特別運動會，展現可愛活力的面貌。主持人姜鎬童的招牌動作「咘咘」其實是由產賀先開始發揚的，產賀在節目上也以「咘咘始祖」頭銜與姜鎬童PK比賣萌，更在遊戲環節中，發揮了機靈應對的能力。文彬則以《兒童運動大會》金牌出身的光環，在摔角大賽中連連擊敗對手。

將以歌手本業回歸的文彬和產賀，此次新專輯《REFUGE》收錄多樣不同類型的歌曲，將2人長久以來累積的化學反應完美消化，不僅傳達了深沉的音樂色彩，2人更加成熟的歌聲也提高了專輯的完成度。這次專輯包含主打歌〈Who〉，共收錄了5首歌，他們帶來的新音樂光譜會是什麼樣子令人期待。

文彬、產賀迷你二輯《REFUGE》即日起只要到CL Creative ＆ Entertainment官網預購，將有機會獲得親筆簽名專輯、獨家小卡，專屬影音等獨家福利，相關詳情可洽主辦單位CL Creative ＆ Entertainment官方臉書專頁。