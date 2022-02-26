南投彭姓女童2020年間，慘遭母親的陳姓男友餵食毒品致死，誇張的是，其母事後還協助棄屍，一審南投地院依殺人罪判處陳男無期徒刑，彭母及同樣協助棄屍的蔡姓男子則分別被判1年10月、1年2月刑期，但彭母不服上訴，台中高分院審酌犯案情節，認為量刑過重，改判彭1年2月。可上訴。

一審判決指出，陳男與彭婦為男女朋友，他經常獨自帶女童出門，竟趁機凌虐小孩，陸續在南投市、台中市等處，持用不明器物毆打女童頭部，致她顱骨骨折，有時還以尖狀物戳刺女童大腿、以木板毆打女童，並用土黃色膠帶纏繞女童頭部及眼睛，以鐵尺及鞋拔敲打女童手、腳及臀部。

此外，有毒品前科的陳男還要求女童以俗稱「趴拱橋」（即手、腳貼地，臀部往上，身體呈倒V字型）的方式罰站凌虐，妨害身心健全發展；更令人無法接受的是，他於2020年6月間，以安非他命、FM2餵食女童，導致女童呼吸功能抑制而窒息死亡。

陳男發現女童死亡，竟連繫蔡姓友人及彭女共同商討棄屍辦法，他先用棉報包裹女童、裝入透明塑膠袋內，並駕車搭載蔡男將屍體載運到名間鄉叔叔住處藏放，因擔心屍臭味，陳男又找在蔡男因案入監服刑後，找彭婦合力將屍體載運到一處樹下掩埋。

南投地院一審判陳無期徒刑，蔡、彭分別被依協助棄屍罪判1年2月、1年10月，彭婦不服提起上訴，台中高分院認為，彭婦是在女兒死後才被陳男告知，她雖對女兒死因有疑，但因經常受陳、蔡暴力相向，又被威脅要對其家人不利，不敢報警；且彭婦在女兒死後身心飽受煎熬，曾數度去祭拜女兒。

法官審酌，彭婦上有母親、還有2名幼子要扶養，且彭婦較蔡男涉案情節較輕，員判刑不符比例，改判她1年2月。