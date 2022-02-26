演繹客庄戰事文化，六堆戰士齊聚竹田「出堆」。(翻攝畫面)

演繹客庄戰事文化，六堆戰士齊聚竹田「出堆」。(翻攝畫面)

六堆運動會系列活動「客庄遊戰」，26日在竹田鄉熱鬧登場，現場演繹六堆300年前的戰事文化，並在竹田鄉長傅民雄率領數百名堆勇高喊「出堆」後，參賽隊伍陸續通過水域SUP、陸域攀城牆等關卡考驗，體驗客家戰事文化、智勇禦敵精神。

六堆運動會今年由竹田鄉主辦，「客庄遊戰」作為賽事前哨戰，是模擬六堆戰士出征的戶外探索體驗，參賽隊伍上午透過情境式演繹，重現六堆勇士出堆迎敵的祭天儀式，由傅民雄授與各隊戰旗、鳴號角，各堆堆勇高喊「出堆」後隨即整裝準備進攻各項關卡。

屏科大休閒運動健康系特別以戶外探索結合客庄文化設計關卡，參賽隊伍需學習戰略擬定、團隊合作，是融合運動與人文的探索教育。傅民雄說，希望藉由「客庄遊戰」讓更多人認識客庄文化。

關卡包含「撐排仔渡河」、「聯軍結盟」、「渡城河」以及「攀城牆」，分別模擬忠勇戰士戰略渡河、集結六堆資源、進攻城池，最後需同心協力翻過3米高城牆，成功的隊伍立軍旗表示完成所有關卡。

傅民雄指出，首屆「客庄遊戰」成功舉辦，希望未來能夠如同「六堆運動會」年年舉行，吸引更多民眾參戰，一同體驗、推廣客庄文化。