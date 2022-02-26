禾聯碩(5283)今日舉行「2022禾聯空調新產品暨代言人發表會」，介紹空調今年度R32變頻空調新品「沼氣防護清淨旗艦型」，分別從推動R32環保冷媒的環境永續，與展示全域循環、芬多殺菌2.0、沼氣防護、i乾淨等，兼顧舒適度及耐用性的全方位功能。這次則邀請2021年東京奧運銀牌、柔道世界排名第一的「楊勇緯」擔任年度代言人。

「禾聯家電」主力產品為空調、液晶、冰箱、洗衣機及各類小家電產品。於2019年5月掛牌上市後，一舉成為家電股王，為家電業唯一股價為百元俱樂部的業者。近幾年每股純益皆維持10元以上，2021年前三季EPS即已達9.13元，即使2020年疫情爆發，禾聯家電仍無懼市場恐懼，由禾聯空調領頭，營收成長突破60億元大關。

禾聯始終以健康、安心、節能為導向，今年推出全新變頻空調商品「沼氣防護清淨旗艦型」，採用對地球環保傷害更少、效能更高的R32新環保冷媒。而在疫情期間，禾聯要與民眾「好好呼吸」，禾聯空調於舒適度、耐用性、殺菌功能等機能全方位提升，透過全域循環、芬多殺菌2.0、沼氣防護、i乾淨等產品功能，可免除病毒威脅，打造「全新健康居家型態」，讓消費者宅在家也能享受清淨、舒適的環境。

禾聯碩針對冷熱空氣對流，可進行「上下左右及直吹」，五種風向變化的5D氣流功能；並具備同級產品中規格更好的7段可調風速設計，打造居家全區域的高舒適度，在家裡的任何地方，都能感受到更均勻適溫的空氣。

禾聯空調因應特殊環境，特別專注研發的功能之一，即使冷氣機連接著複雜的居家管線，透過高耐腐蝕性沼氣防護塗裝，可有效降低沼氣對銅管零件的侵蝕。對機體包覆上也將更有防護力及持久力。