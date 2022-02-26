臺中市政府25日下午接獲醫院通報，臺中市政府26日下午召開防疫記者會指出，確診個案20455，為新加坡籍、龍井區42歲男驗船師，無不適癥狀，因職業需要至醫院採檢，檢驗結果PCR陽性，CT值23.2，臺中市9名接觸者及1名外縣市的接觸者PCR採檢皆為陰性，公共場域已全面清消完成。

衛生局表示，該個案去年8月5日、10月18日接種2劑AZ疫苗，今年2月8日接種第3劑莫德納疫苗；去年12月26日自新加坡入境，居檢期滿PCR採檢陰性。個案因職業需要，登船前須出示PCR陰性證明，2月14日、19日採檢PCR皆為陰性；平時皆與女友居住於外縣市，於2月22日因工作需求才返回臺中龍井區自宅。

後續2月23日至臺中港船上工作，工作期間有穿著全套防護裝備，當日下班後與同事至梧棲區黑貓熱炒聚餐；24日個案無不適癥狀，曾於全家便利商店買東西吃，因預計前往高雄港工作，至臺中市醫院採檢，檢驗結果PCR陽性（CT值23.2），收治於醫院負壓隔離病房。

衛生局指出，臺中市接觸者包括，聚餐及職場同事、計程車司機等共9人，25日PCR檢驗皆為陰性，公共場域已完成清消。另請童綜合醫院及烏日林新醫院於今日至2月27、28日開設快篩站，請同時間足跡重疊民眾儘速前往快篩，維護自己及家人健康。

衛生局呼籲，民眾儘速完成疫苗接種，並請自主落實防疫措施，維持個人衛生好習慣，戴口罩、勤洗手、保持社交距離，出入公共場域落實實聯制、體溫量測等，降低病毒傳播風險，共同維護城市安全。