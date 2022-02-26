基隆捷運於日前定案，宣布計畫於2032年通車，雖然等待的時間長達10年，但沿線的停靠點依舊備受討論，其中就有網友發文詢問，基捷這一建究竟是否能提升在地人的生活機能？此外對於未來交通方便的地段是否有可能使房價飆升到超越北市，也引起不少鄉民們熱烈討論。

捷運的設置讓通勤更加方便 (示意圖/達志影像)

一名網友在Mobile 01上發文表示「昨天才在和朋友討論基隆捷運定案，就發現今天的新聞說基捷附近的房價已漲一成了........」但原PO住基隆的朋友認為台鐵的路線與基捷的路線重疊太大，對於生活機能來說沒什麼太大的影響，但又有一說法是「台鐵容易誤點，捷運不會誤點，還是可以大大提升生活機能，畢竟北北基的生活圈是很密集的！」而對於兩邊論戰的原PO就相當好奇「究竟基捷會不會提升基隆的生活機能而帶動房價呢？」，於是發文尋求網友討論。

基捷拍板定案引起不少網友討論 (圖/截自Mobile 01)

貼文一出，引發不少網友論戰，紛紛表示：「不管有沒有用，房價早就開漲，有時間討論不如直接去看比較實際。」、「基捷提升的生活品質，如果是以後基隆市民，以方便去汐止就業購物為目標的話，那或許是吧~」、「生活品質會不會提升我保留意見，但房價鐵定狂飆」

但也有網友理性分析，表示基捷提升的生活品質，如果以後基隆市民，以方便去汐止就業購物為目標的話，那就算是有提升；但若是想要以去大台北中心為主的話，汐止得到更快銜接進台北市中心的新大眾運輸系統，否則有搭乘台鐵還距離北市較近。