台中市勞工局出版青創專書《青春正好．未來職人》度榮獲2022年巴黎設計獎「金獎」。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市政府勞工局出版青創專書《青春正好．未來職人》，獲2021美國IDA國際設計大獎Honorable Mention獎項，這個月再度榮獲2022年巴黎設計獎「金獎」，台灣專業設計能力再次受到國際大獎肯定，成功將台中光復新村及審計新村青創基地的亮眼成果推向國際。

2022巴黎設計獎得獎名單於今年2月3日公布，巴黎設計獎是由全球知名社群DRIVE X DESIGN舉辦，社群成員包含全球設計師、思想家、策略家和設計愛好者，擁有超過7萬5000名會員、5000個品牌及1500個工作室，該設計獎項範圍涵蓋各設計領域，從建築、數位到室內設計、產品和服務設計。

勞工局長張大春指出，2022巴黎設計獎共有40多個專業類別，提供廣泛類別的市場認可，不斷增長設計需求，嘉許設計師的創造力及設計能力，串成全球的設計連結。

此次獲獎的專書整體構想獨具創意巧思，將書衣設計為青創基地地圖介紹，成功的將複合式功能結合在傳統書衣上。

書中介紹50名進駐青創基地青年的創業心路歷程與品牌故事，依創業類型分為三大類，「醉人香氣-味蕾輕旅行」、「藝匠巧手-樂活自在遊」、「熟鳥離巢-青春作伴飛」，提供民眾閱讀專書的同時，依地圖索引拜訪創業基地的創業青年。

該專書的出版專為宣傳青年的創業歷程，提高民眾的興趣以及深入認識，讓有意創業青年了解台中的創業計畫，期盼更多有想法的青年進駐，成功落實有夢創業的理想。