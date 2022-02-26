Konwój z amunicją, którą przekazujemy Ukrainie dotarł już do naszych sąsiadów. Wspieramy Ukraińców, jesteśmy solidarni i stanowczo sprzeciwiamy się rosyjskiej agresji. pic.twitter.com/Wx5zoXBnBe — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) February 25, 2022

隨著俄國出兵攻打烏克蘭，並不斷向烏國首都基輔進逼；波蘭國防部長布拉查克（Mariusz Blaszczak）26日在推特上宣布，援助烏克蘭的彈藥已經送抵烏國。

布拉查克表示，援助烏克蘭的彈藥補給車隊已抵達烏國。「我們支持烏克蘭人，我們團結一致，我們堅決反對俄國入侵」。

隨著戰爭開打，澤倫斯基一度指責西方國家只有口頭支持烏克蘭，卻不願表態支持基輔加入北約。當時，他指責其他國家「畏懼」支持烏克蘭加入北約，「誰已做好準備保證烏克蘭能加入北約？老實說，每個人都害怕。我詢問過我們所有合作夥伴是否和我們站在一起。他們都說和我們同在，但他們還沒有準備好讓我們與他們結盟」。

他還說到，「無論我與外國領導人進行多少次對話，我都能聽到一些說法；首先是我們得到支持。我感謝每個具體協助我們的國家，而不是僅有口頭的協助。但是，我們只能獨自保衛我們的國家。誰與我們一同作戰？老實說，我看不到。今天我問了27名歐洲領導人，烏克蘭是否將加入北約。我直接的問；每個人卻害怕而不願回答。但我們不怕，我們無所畏懼」。