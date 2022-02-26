大湖鄉全鄉目前仍存伯公祠百餘座，26日全部集合接受鄉民眾共同參拜。（謝明俊攝）

大湖鄉公所集合全鄉伯公一起來遶境巡庄接受參拜，並搭戲台演大戲酬神。（謝明俊攝），

苗栗縣長徐耀昌、大湖鄉長胡娘妹等人一同上香敬拜伯公。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌、大湖鄉長胡娘妹等人一同敬拜伯公。（謝明俊攝）

大湖鄉公所集合全鄉伯公一起來遶境巡庄接受參拜，並請來龍隊表演。（謝明俊攝）

農歷2月初2是土地公生日，苗栗客家人都尊稱為「伯公」，是過去農業時代客庄最重要的農作守護神，為了維繫客庄尊敬伯公的傳統文化，大湖鄉公所26日上午舉行「庄頭伯公大集合」將全鄉12村百餘座伯公集合，遶境巡庄接受參拜，並演大戲酬神，苗栗縣長徐耀昌特別參與盛會，虔誠祈求今年風調雨順，讓草莓及高接梨等農作能順利成長。

早期客家人來到苗栗開墾，為了祈求神明保佑農作生長，往往在庄頭田間祭奉伯公，成為客家人最重要的基層信仰對象，每個月的初2、16兩天都要備妥簡單的祭品，向各自向庄頭伯公祭拜，以示感謝，甚至有虔誠的農民，每天一早都要向伯公奉上馨香一支、新茶一壼，終年不斷。

大湖鄉是苗栗客家人重要客庄之一，伯公信仰更是遍及全縣各地，根據地方耆老田野調查，全縣12的村共有283座伯公祠，可見大湖信奉伯公的普及程度。而目前仍存的伯公祠約有百餘座，大湖鄉公所將田野調查結果，擇要做成看板，陳列在羅福星館的3樓，讓後代子孫都可以了解伯公的歷史起源。

因此，「拜伯公」、「初二、十六做牙」、「做戲食福」就成為客家傳統祭儀，大湖鄉長胡娘妹上任後，考量年輕世代較少接觸，為延續客家傳統文化與地方習俗，因而規畫「庄頭伯公大集合」的活動，將全鄉12村百餘座伯公全部集合在義民廟前廣場，與媽祖、關聖帝君等神明共同遶境巡庄後，一起在廣場前接受鄉民們祭拜，並在神前搭戲台演大戲來酬神，藉由熱鬧的民俗氣氛帶動年輕世代參與。

這項活動已持續第8年，今年更請來福苗龍藝龍隊表演，大湖鄉公所更在公所前廣場舉辦大型搓湯圓活動，以及晚間歌舞表演，苗栗縣長徐耀昌特赴會場向眾伯公獻上馨香以示敬意，並祈求風調雨順，農作生長茂盛豐登。