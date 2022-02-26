美國貿易代表戴琪美東時間25日在美國農業部年度農業展望論壇中指出，為了讓中國負責地履行美中第一階段貿易協議中的承諾，戴琪自2021年10月初以來一直與中方接觸，希望中方按規則行事。但戴琪又指，美中貿易關係極其困難，更形容是「越來越困難」。

星島日報報導，中國商務部發言人先前表示，中美第一階段協議有利於中美兩國和整個世界，又指中方在協議生效以來努力克服疫情衝擊、全球經濟衰退及供應鏈受阻等帶來的多重不利影響，推動雙方共同落實。希望美方盡快取消對中國加徵關稅和制裁打壓措施，為雙方擴大貿易合作，創造良好氛圍及條件。

另一方面，美國前總統尼克森的家鄉—加州約巴林達市24日晚間舉行尼克森訪中國50周年紀念活動，中國駐美國大使秦剛在演講中表示，中美關係顯然不同於激烈的美式橄欖球比賽，應像北京冬奧會賽場上同場競技又相互祝賀的中美運動員們一樣，尋求沒有輸家的雙贏。