I wish I could share more,but for now I can say it’s pretty obvious to many that something is off with #Putin



He has always been a killer,but his problem now is different & significant



It would be a mistake to assume this Putin would react the same way he would have 5 years ago — Marco Rubio (@marcorubio) February 26, 2022

美國聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）26日在推特火力全開，連續評論俄羅斯與烏克蘭的軍事衝突。其中一則他提到「我也希望我能夠分享更多資訊，但目前而言俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）明顯有些不對勁。他一直是個殺手，但他現在的問題不同且很嚴重。」魯比歐總結，現在的普丁已經不是5年前的普丁，無法預設他面對事情會和5年前做出相同的決策。

魯比歐暗示普丁難以被先前用過的消極手段制約，網友認為俄羅斯公開威脅芬蘭、瑞典「不得加入北約，否則會面臨嚴重的軍政後果」就展現出普丁這次的覺悟和以往不同，還有網友猜測普丁是否罹患了不治之症。

普丁在2018年總統選舉獲得超過76%選票，這是他第4個任期，他當年曾宣布尊重憲法而不會再參加2024年總統選舉。去年修憲公投通過，他簽署新法之後可以讓他連任到2036年。普丁將於今年10月滿70歲。根據俄國列瓦達中心民調，去年底俄烏對峙，其中50%俄國民眾怪罪美國與北約，16%怪罪烏克蘭，僅有4%認為是俄羅斯的錯。

關於俄烏兩軍在基輔的戰況，魯比歐指出俄軍正在向基輔的市中心推進，「等到俄國侵略者發現自己被數千名憤怒的烏克蘭人切斷後路，然後被困在裡面，他們會很不爽的。」