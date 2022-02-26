日前俄烏開戰，引來許多烏克蘭藝人、網紅發聲替家鄉抱不平，反觀俄羅斯籍的藝人則處境尷尬，俄羅斯籍名模安妮的臉書慘遭網友撻伐要她滾回俄羅斯，但也有許多網友替安妮緩頰，「罵她的人很有事，到底打仗關她何事，又不是她派兵的，是俄羅斯總統OK？」對此，無端挨轟的安妮剛剛做出了回應。

安妮表示：「烏克蘭和俄羅斯兩邊都是我的家人，兩邊都有家人和朋友我們都很難過，沒有人支持戰爭，大家只希望能平平安安過日子，世界需要愛，願世界和平。」安妮也謝謝朋友們和粉絲的鼓勵，留言和訊息她都有看到。

其實，俄羅斯籍藝人安妮來台9年，她的父親是烏克蘭人，母親是俄羅斯人，她18歲時曾赴日本就讀於早稻田大學大傳系、擔任NHK外景主播，並於2014年來台留學，就讀中國文化大學戲劇系研究所，還主持過《就愛台灣味》等節目，在台人氣很旺，5年前她還在台灣考取丙級中餐廚師執照。