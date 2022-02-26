第2招是曲臂背部伸展，民眾可坐在椅子上，身體挺直，將右手手臂橫過胸前，手臂彎曲，左手手臂固定，停留 10～15 秒再換邊。（萬芳醫院提供／林周義台北傳真）

第3招是大腿伸展，同樣坐在椅子上，上半身挺直，接著將雙手扶住右腳，將右腳彎曲往側邊像上抬，停滯10～15秒，再換另一邊。（萬芳醫院提供／林周義台北傳真）

北部歷經約1周的溼冷天氣，近期終於放晴，許多民眾都趁著好天氣出門遊玩。醫師表示，連假出遊容易碰到交通壅塞，待在狹小的車廂裡好幾個小時，不少民眾都會開始覺得肩頸、脖子痠痛，收假後紛紛到復健科報到，建議久坐的族群撥空進行5–10分鐘的肩頸、曲臂背部、大腿伸展運動，早中午各做一次，避免痠痛上門。

萬芳醫院復健醫學部主任林硯農表示，民眾塞在車陣中，長時間維持靜態姿勢過久，缺乏定時運動，容易造成特定肌肉群緊繃進而造成肌筋膜疼痛症候群。尤其是汽車座位高度普遍偏低，開車時會稍微彎曲身體配合座位的高度，對肩頸來說是很大的負擔。

林硯農表示，輕微的痠痛可以熱敷緩解不適，但疼痛時間若長達1周以上且範圍擴大，至出現麻麻的無力感，就應趕緊就診，以釐清不適的緣由。他建議需要久坐的族群可以撥空做個5–10分鐘的伸展運動，他也分享3招簡單的伸展動作，不限場地都可適用。

第1招是肩頸伸展，民眾可坐在椅子上，身體打直，一手扶著椅子保持平衡，再將右手放在左側耳朵上方，呼氣時頭部向右靠近肩部，雙肩放鬆下沉， 保持10-15秒，再換另一側。

第2招是曲臂背部伸展，民眾可坐在椅子上，身體挺直，將右手手臂橫過胸前，手臂彎曲，左手手臂固定，停留 10～15 秒再換邊。

第3招是大腿伸展，同樣坐在椅子上，上半身挺直，接著將雙手扶住右腳，將右腳彎曲往側邊像上抬，停滯10～15秒，再換另一邊。每個動作建議做5-10組，早中午各做一次，效果更理想。