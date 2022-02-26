桃園1家3口確診，其中兒子就讀觀音某私立幼兒園，市府已完成全校師生及家長共287人採檢，並入校清消完畢，因26日起是3天連假，且因應中央下月7日起調整居隔和居檢時間從14天縮減到10天，因此該私幼是否停課和停課天數，將待全校師生採檢和確診生疫調結果判定。

桃園26日新增觀音1家3口染疫，因30多歲丈夫（案20483）尚未完整接種疫苗，新工作要求附檢驗報告自費採檢確診、Ct值26。市府匡列2位同住家人採檢也確診，妻子（案20484）Ct值32.8、兒子（案20485）Ct值35.2，目前都收治醫院隔離治療，另1家3口還有3名同住友人，經採檢為陰性，已安排至集中檢疫所隔離，感染源尚不明。

其兒子雖然Ct值偏高，傳染力低，但桃市府不敢大意，針對其就讀的觀音某私立幼兒園，已緊急安排醫療團隊入校採檢，26日早上已完成95名師生和家長共287人採檢。

因中央流行疫情指揮中心規定，3月7日起入境居家檢疫天數和居家隔離天數都從14天縮短為10天，因此桃園「學校1人確診、全校停課14天」的政策也同步縮短為停課10天，面對私幼學生確診，因正好適逢228三天連假，是否適用新政策，將待該生疫調結果以及全校師生採檢狀況判定，教育局將在連假結束前公布停課措施。