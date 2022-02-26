推動永續城市願景，台中市政府舉辦「2050年淨零碳排目標路徑」研商會，會中針對能源及工業、住商、運輸等方向提出零碳路徑及策略，也探討是否修訂「台中市發展低碳城市自治條例」，藉以持續推動再生能源與、工業減碳、車輛電動化等，盼實現2050年「淨零碳排放」目標。

台中市政府永續發展及低碳城市推動辦公室指出，根據聯合國COP26氣候峰會的協議，世界各國必須朝向「2030年減排目標」努力，而全世界目前已有136個國家、共234個城市承諾將實現淨零排放，台中市長盧秀燕也在去年9月宣示，台中市預定於2050年達到「淨零排放」終極目標。

朝淨零排放目標邁進，台中市政府祕書長黃崇典表示，台中市從2014年實施「發展低碳城市自治條例」，朝向低碳環境教育、低碳生活及低碳產業、低碳交通、低碳生態等努力，依照2050年淨零排放目標，未來30年的排碳量必須要最小化，為透過法制手段達到目標，研議修訂「台中市發展低碳城市自治條例」。

黃崇典強調，台中市近幾年積極致力於節能減碳，包括推動公部門及用電大戶設置綠能、推動無縫轉乘的大眾運輸、提出電動車倍增計畫等，不但讓全市再生能源接近4倍成長，也在推動友善電動車的環境下，電動機車成長率達到224.6％、電動車充電站數量更達到2379站。

永續低碳辦公室也強調，目前市府各部門也評估相關淨零路徑，包括燃煤鍋爐退場、增加再生能源並發展儲能系統及要求建築節效分級與改善、廢棄物處理設施轉型等，將考量運用環保署碳費設置氣候基金提升相關設備效能，未來也將作為自治條例修訂參考。