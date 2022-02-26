住在社區中人多口雜，左鄰右舍之間總是有很多八卦可以講，有女網友抱怨，住在她家對面的鄰居沒事就愛偷看，不僅會觀察誰來拜訪，連在家中的一舉一動都被看光，讓她實在受不了。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，她的鄰居很愛管閒事又莫名其妙，舉例來說，鄰居曾跟她爸反應她在家都不穿褲子，讓她無奈回說：「對面阿桑為什麼會知道我有沒有穿褲子？是不是沒事就偷看我們家，而且我明明有穿褲子，只是比較短而已」。

更讓她不爽的是，鄰居還向她爸告狀，說家裡有很多男人出入，原PO解釋，之前因為從事全職保險工作，有時會請朋友直接到家裡簽名，但不是只有男客戶而已，「阿桑真的很煩，我的女客戶是都人間蒸發還是透明人？」

貼文引起熱烈討論，大家紛紛表示，「最狂監視器不就是隔壁的阿桑嗎？」、「這種無聊碎嘴的三姑六婆真的很煩人」、「換個好處想，至少你們家不會遭小偷」、「把客人帶去她家簽約以證明清白，要記得叫阿桑備茶水」、「這種鄰居很恐怖欸，一點隱私也沒有」。