雲林六房媽過爐儀式是雲林縣一年一度大事，每次都有至少10萬人次信徒隨香，2017年獲文化部登錄為國家重要習俗。（本報資料照片／周麗蘭攝）

中華民國六房媽會今（26日）舉行會員代表大會討論神尊維修工作，與會者大多數同意修復。（周麗蘭攝）

修護師簡報修復方法。（周麗蘭攝）

雲林六房媽過爐儀式是雲林縣一年一度大事，已入列國家重要民俗，每年都必須移動一次的清朝年代神像六房媽正駕，這幾年被發現臉部的漆有裂痕及剝落、左側臉有被蛀的小孔，六房媽信徒今（26日）開會討論「粉面」的維修工作，為避免神像看起來變成新的，將聘請專業人士以醫美級技術，採逐次上漆方式修補。

雲林縣斗六市、斗南鎮、虎尾鎮、土庫鎮、大埤鄉一帶的信仰「六房天上聖母」（俗稱六房媽），沒有固定寺廟，由上述5鄉鎮34庄每年輪流臨時搭建紅壇供奉，最原始的六房媽神像年代可回溯350年前。

年代久遠的六房媽神像，信徒基於維持現狀而鮮少補漆維修，但因過爐移動、長時間煙燻影響，六房媽臉部出現漆層嚴重老化掉落、左額頭有蛀蟲孔洞、局部木胎外露等損傷。

中華民國六房媽會今（26日）舉行會員代表大會討論神尊維修工作，把六房媽祖神尊請到現場，由修護師李志上簡報受損狀況，並提出幾種修護工法供選擇，與會者大多數同意修復。日前修護師擲筊請示媽祖，也連續獲得3次聖筊。

李志上表示，神尊的左額頭蛀蟲孔洞雖是舊的但已外露出來；搬遷過程神冠的珍珠撞擊、黃金項鍊過重，局部已出現木胎外露，受損的傷口若不處理會越來越嚴重。

會員代表大會決議先做治療性維護，再做局部醫美，讓神像可維持既有容顏但又不至於突兀；因六房媽每天都供奉在神桌上，維修工作將在深夜進行，每次2小時，每次只上一點塗漆，慢慢堆疊看起來會自然一點。

雲林縣府文化觀光處文化資產科長張力元表示，六房媽過爐儀式是國家重要民俗，但神尊未申請古物身分，但以其年代來說是具有古物身分，他建議依公有古物修復方式進行，不做過多變更，修舊如舊，保留舊有的歷史軌跡。