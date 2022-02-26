俄羅斯已進攻烏克蘭，我國教育部今(26)日表示，在12名烏克蘭留學生當中，3人已返台，6人已抵達與波蘭邊境，由駐外人員持續保持聯繫。留學生透露，目前現況一切安全，至於是否打算回到台灣，將視情況再打算。

教育部指出，根據駐外教育組25日更新目前在烏克蘭12名留學生的最新狀況，其中3名已於24日返台、1名留在基輔、1名留在烏克蘭東部、1名在西部、6名已抵達波蘭邊境。

烏克蘭台灣留學生Simon近日不斷向媒體說明當地以及個人最新情況。

他提到，所就讀的學校已向全校學生表明，建議師生務必聽從官方安排，並且最好都往烏克蘭西部移動或出國，也在最大限度之內，準備好水與食物等物資。

Simon也提到，包括他在內的5名留學生和約10名僑胞，在召會的協助下，都搭上「撤僑專車」，在台灣時間今(26)日中午抵達邊境檢查哨，所有人正排隊準備進入波蘭境內。