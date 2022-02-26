大林成都旅社外觀。（張亦惠攝）

大林小旅行導覽員江明赫向縣長翁章梁介紹旅社房間內的「逃生門」。（張亦惠攝）

嘉義縣大林鎮成都旅社位於大林火車站斜對面，1967年開始營運，曾見證大林繁華的過去及風花雪月，幾經轉手，2009年由自強鎖店范先生買下，與南華大學USR計畫合作，申請文化部私有老建築補助再生計畫經費，26日舉辦啟動記者會，預計2024年完工。

成都旅社是三連棟的舊旅社，范先生申請文化部補助共498萬元，是全縣補助金額最高的案件，26日啟動儀式縣長翁章梁、立委陳明文、縣農會總幹事黃貞瑜等人都前往參加。范先生表示，未來預計有3分之1將作為公益空間，配合南華大學USR計畫及大林慢城發展協會，一樓作為故事屋、二樓作為青年旅社，希望可以增進在地青年回鄉，把大林的文化特色推廣出去，讓更多人踏進大林。

大林過去因有軍營，因此旅社林立，但多數皆以拆除或改建，成都旅社是大林街面上少數保存的旅社建築，除鐵窗花、馬賽克磚外牆、磨石子地板外，建築內設計可打開的鐵窗花、通往大林萬國戲院的後巷，是過去情色行業小姐及恩客躲避查緝的小心機，具有故事性。

長期推廣地方文史也是大林小旅行導覽員的江明赫說，對大林小旅行來說等於是把歷史文化都串連起來，大林過去的發展過程中除了戲院外，旅社也見證了大林曾經的繁榮，修繕時建築師會把旅社文化都留下來，有很多故事可以述說，甚至未來能規畫密室逃脫等。

嘉義縣長翁章梁說，嘉縣自2018年開始執行老建築保存再生計畫，截至去年底共輔導14棟老建築獲文化部補助整修及6案文化經營的租金補助，未來在公私協力亞，希望能發掘更多值得保存的老屋，讓過去的文化、歷史在空間修繕後，能廣為後代所知。