江俊翰日前利用八點檔《黃金歲月》拍攝空檔，南下到高雄參加糧食集器的一日飼料配送員，第一站先去大寮張阿姨狗園，接著到高雄市艾瑪護生園關懷生命協會。
他開心受邀參加公益活動，平常因為拍戲時間較長，每次幫助到浪浪的時候都是捐錢或捐飼料，很少像這時候可以踏進園區與辛苦照護的工作人員互動，這次體驗讓他直呼值得、有意義，也呼籲愛貓狗的民眾，可以找自家附近的流浪動物區，用小小力量來幫助他們。
江俊翰提到，看到園區熱心照顧浪浪們的工作人員，以及動物們安心的眼神，讓他覺得有意義。尤其大寮的張阿姨因為身體日漸衰退，但最擔心的還是流浪動物們，尤其園區人力不足，導致無法好好整頓環境，他呼籲如果南部民眾有空也可以私訊大寮張阿姨狗園，協助張阿姨清洗狗狗們，讓他們有舒適環境生活。
第二站到艾瑪護生園關懷生命協會，江俊翰看到艾瑪與丈夫無私地為浪浪付出，大家的眼神都散發出滿滿的愛，讓他這趟高雄之旅也很想念他的毛小孩「愛美麗」，他說自己就是「毛小孩控」，長時間分開就會很想念他。
他呼籲養寵物是一輩子的決定，人可以擁有很多寵物，但寵物的一輩子就只有主人，所以要好好評估自身能力，一但開始決定養動物就不要隨意棄養，不然這麼冷的天氣，流浪在外過著有一餐沒一餐的生活，很令人擔憂。
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