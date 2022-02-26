江俊翰擔任公益團體飼料配送員。(民視提供)

江俊翰擔任公益團體飼料配送員。(民視提供)

江俊翰呼籲大眾可以捐飼料或者私訊流浪動物之家擔任洗澡或環境整潔的義工。(民視提供)

江俊翰日前利用八點檔《黃金歲月》拍攝空檔，南下到高雄參加糧食集器的一日飼料配送員，第一站先去大寮張阿姨狗園，接著到高雄市艾瑪護生園關懷生命協會。

他開心受邀參加公益活動，平常因為拍戲時間較長，每次幫助到浪浪的時候都是捐錢或捐飼料，很少像這時候可以踏進園區與辛苦照護的工作人員互動，這次體驗讓他直呼值得、有意義，也呼籲愛貓狗的民眾，可以找自家附近的流浪動物區，用小小力量來幫助他們。

江俊翰提到，看到園區熱心照顧浪浪們的工作人員，以及動物們安心的眼神，讓他覺得有意義。尤其大寮的張阿姨因為身體日漸衰退，但最擔心的還是流浪動物們，尤其園區人力不足，導致無法好好整頓環境，他呼籲如果南部民眾有空也可以私訊大寮張阿姨狗園，協助張阿姨清洗狗狗們，讓他們有舒適環境生活。

第二站到艾瑪護生園關懷生命協會，江俊翰看到艾瑪與丈夫無私地為浪浪付出，大家的眼神都散發出滿滿的愛，讓他這趟高雄之旅也很想念他的毛小孩「愛美麗」，他說自己就是「毛小孩控」，長時間分開就會很想念他。

他呼籲養寵物是一輩子的決定，人可以擁有很多寵物，但寵物的一輩子就只有主人，所以要好好評估自身能力，一但開始決定養動物就不要隨意棄養，不然這麼冷的天氣，流浪在外過著有一餐沒一餐的生活，很令人擔憂。