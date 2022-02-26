旺宏(2337)110年度合併財務報告，營業收入505.72億元，營業毛利210.49億元，營業利益110.64億元，稅前淨利133.27億元，本期淨利119.62億元，歸屬於母公司業主淨利119.62億元，年增1.25倍，創歷史新高，基本每股盈餘6.48元，也登上26年新高紀錄。

旺宏董事會通過2022年股利分派案，110年度配發1.8元現金股利，以周五收盤價43.5元計算，現金殖利率約4.13%。並將提請公司股東會決議，公司將於5月27日召集111年股東常會，地點位於煙波大飯店新竹湖濱館麗池館B1(新竹市明湖路773號)。

旺宏董事會也通過辦理國內現增、現增發行新股參與發行海外DR案，發行股數上限3.6億股。

旺宏(2337)自行結算之2022年1月份合併營收為新台幣37.18億元，月減9.2%，為7個月來低點，仍年增23.7%，再創下歷史同期新高。

旺宏總經理盧志遠表示，看好今年所有產品線表現，尤其NOR Flash仍供不應求，加上今年資通訊產業景氣暢旺，看不到一片烏雲，對價格的走勢自然正向看待。今年持續優化產品組合，首季毛利率將較上季成長，毛利率可望逐季走揚下，全年毛利率挑戰高於上季水平、以去年上半年更佳為目標。

旺宏股價周五收小紅，漲0.93%，5日線卻得而復失。外資、投信連續多日買超力挺，外資春節後共買超10萬張以上，投信買超2.5萬張。