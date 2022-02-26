南投一名開五金行的人夫發現結婚多年的妻子紅杏出牆，與小王大玩車震，還被他目擊小王在車內裸下身，教導他的妻子如何使用情趣用品，事後他不甘被戴綠帽，遂向2人提告求償。台中高分院日前審結，判2人須連帶賠償25萬元。全案定讞。

判決書指出，人夫主張與妻子自1994年結婚至今，育有2子女，2人共同經營一間五金行，但小王卻於2017年7月間勾搭他的妻子，他還於2020年7月間發現行車紀錄器拍下2人車震的過程，又於2021年發現妻子在小王的車內約會，小王下半身沒穿褲子，正在教導妻子如何使用情趣用品，一切都讓他忍無可忍，憤而向2人提告求償150萬元精神撫慰金。

對此，人妻辯稱與丈夫感情不佳，指控人夫2018年間曾與外傭在房間發生性關係，她發現後便將對方解雇，此後人夫就常常對她施以言語暴力，還要求離婚，讓她須仰賴安眠藥才能入睡；至於小王的部分，人妻強調與對方僅是朋友，反控是丈夫請徵信人員設局陷害，且2021年在車內時，小王的衣著完整。

情趣用品一事，小王則指稱，那是他多年前在網路購買的情趣用品，一直放在汽車後座，當時他請人妻幫他拿，目的是為了提供徵信社員工拍照，希望日後作為反蒐證使用。

一審時，南投地院不採信人妻與小王的說詞，認定2人侵害人夫配偶權屬實，判須連帶賠償人夫25萬元。案經人妻上訴，台中高分院重新勘驗證據，人妻與小王均承認行車紀錄器錄下的呻吟聲為本人，認定2人的確有在車內發生親密行為，原判決並無不當，駁回上訴。全案定讞。