新北市金山區公所今（26日）舉辦「2022新北櫻花稼期-金山區賞櫻健行」。（金山區公所提供）

新北市金山區公所今（26日）舉辦「2022新北櫻花稼期-金山區賞櫻健行」。（金山區公所提供）

新北市金山區公所今（26日）舉辦「2022新北櫻花稼期-金山區賞櫻健行」。（金山區公所提供）

新北市金山區公所今（26日）舉辦「2022新北櫻花稼期-金山區賞櫻健行」。（金山區公所提供）

新北市金山區公所今（26日）舉辦「2022新北櫻花稼期-金山區賞櫻健行」，雖然北海岸地區的天氣濕冷，連日雨水打落盛開的櫻花，但澆熄不了300名金山、萬里居民的熱情，參與民眾戴上金山區公所特別設計的櫻花口罩串起粉色健走隊伍人龍，熱情再升溫。

金山區公所表示，金山區賞櫻健行特別在北海岸櫻花花季期間舉辦，健走路徑以新北市金山區櫻花主題新建的櫻花公園為起點，路線行經新北市交通局今年剛正式啟用北海岸首座全智慧化金山立體停車場、終點為中山溫泉公園。

中山溫泉公園是新北市城鄉發展局耗時2年翻新整建且於去年完工開放的日式風格溫泉公園，參與健走民眾都感受到近年金山區建設的高速發展。

金山區長廖武輝表示，感謝金山區及萬里區民眾對這次賞櫻健行的熱情參與，希望利用這次健走讓民眾更瞭解金山區之外，路線也特別經過同為生活圈的萬里大鵬里，讓新北市金萬溫泉特色能推廣出去。

另在3月19日緊接登場的「2022我金山我驕傲」第2屆金山區健走路跑，路線橫跨北台灣賞鳥勝地-清水田園，也是著名萬金石馬拉松經典賽道路段，期待讓參加者有不一樣的體驗。

新北市景觀處表示，新北市各地櫻花陸續盛開，民眾出遊賞櫻同時出外活動也請全程佩戴口罩、保持安全社交距離；而新北市境內櫻花及其他花況資訊，也會公布在「賞花快報」FB紛絲專頁及櫻花稼期網站，民眾也能一同線上欣賞，或分享與交流新北市各地櫻花資訊、照片及影片。

廖武輝說，感謝新北市議員白珮茹、周雅玲、廖先翔、張錦豪議員服務處主任、賴品妤立委特助、萬里區長粘雪琴及16位里長親臨會場參與活動。