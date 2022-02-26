有些男性雖有穩定交往對象或已婚，仍對外面的花花世界感到好奇，稍有愛慕者釋出好感之意，就背叛妻子與家庭，兩人感情最終以分手或離婚收場。日本網站「愛カツ」近日以星座做占卜分析，曝5個最不容易拈花惹草的星座男。

第5名、金牛座

金牛男非常專情，是願意為感情與婚姻付出精力與時間的類型，就算有出軌的機會，他們也沒有偷吃的膽子，不過由於金牛座固執又悶騷，所以當心情煩悶或夫妻吵架時，他們會想躲起來獨處，下班時繞道回家沉澱心情，有時容易被另一半誤會。

第4名、摩羯座

摩羯男做事認真又踏實，看待感情也是如此，就算有女性來誘惑他們，摩羯男也會果斷拒絕，因為他們知道自己還有妻小要照顧，看待感情非常理智，不過若出現對感情動搖的狀況，那可能是婚姻有了問題，建議與妻子多溝通，才能讓婚姻更美滿。

第3名、處女座

處女男性格潔癖，對於感情也是抱持一樣的態度，他們無法接受伴侶偷吃，因此自己也絕不會劈腿，若有女性主動邀約吃飯或其他活動，而且對方還知道他們已婚，甚至做出有意引誘的舉動，反而讓處女男非常傻眼，還會因此感到反感。

第2名、巨蟹座

巨蟹男是出了名的愛家，無時無刻都想著家中的妻小，做出外遇的機率非常小，而且他們警覺性高，若有女性主動邀約，他們也會開始提防對方避嫌，平常下班後就是直接回家，假日也是多與家人一起出遊，是讓人放心的丈夫類型。

第1名、天蠍座

天蠍座有了對象以後，他們就會全心全意的付出，甚至不可能多看別的女人一眼，只要認定了伴侶後，他們的心就絕不可能再動搖，不過天蠍座佔有慾強，若有異性接近自己的伴侶，他們就很容易吃醋，甚至無時無刻都想和愛人在一起，也讓伴侶非常傷腦筋。