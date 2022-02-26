夏威夷當地的動福團體堅持實施TNR才是人道控制野貓數量之法。（動物星球頻道提供）

被人類棄養的「歸野貓」因奮力求生造成當地海鳥、海豹和等原生物種瀕危，也極可能面臨被撲殺的命運，雖紐、澳等島國都將野貓視為外來獵食物種，祭出保護原生動物的鐵腕措施，但夏威夷卻仍就歸野貓處理問題爭論不休。當地動福團體堅持實施大規模TNR（誘捕、結紮、原放）來控制野貓數量，保育團體則認為緩不濟急，夏威夷特有物種命懸一線，需盡快根除野貓，節目《夏威夷的歸野貓》為此走訪當地，探索這個複雜難解的問題，希望看到因喵星人而陷入意見分歧、道德拉鋸的人類，能想出兩全其美的解決方案。

「歸野貓」是指脫離人類圈養或馴養後維持野性的狀態的貓，在由群島組成的夏威夷，目前高達數十萬歸野貓散居在城市、山巔、海邊。考艾島上的圓尾鸌、紐維爾氏鸌等特有種海鳥，因為喵星人超強的狩獵本領面臨滅絕危機，在需要搭直升機才能到達的偏遠崖壁也有歸野貓蹤跡，一隻貓就能造成大量鳥類的滅亡，「以編號102的歸野貓為例，我們一年就拍到牠襲擊海鳥91次，後來又拍到牠帶著小貓教牠們怎麼獵捕海鳥」，考艾島瀕危海鳥復原計畫的安德烈博士說：「這些是夏威夷的鳥，我們有責任要保護牠們。」

喵星人雖然不會獵殺海豹，卻對夏威夷歐胡島海域附近的僧海豹造成死亡威脅，原來是喵星人腸道中的弓形蟲惹得禍，愈來愈多飼主將貓咪糞便丟進馬桶沖進下水道，居住在海邊的歸野貓糞便也有污染海水之嫌，「這些海豹因為感染貓糞便中的弓形蟲而承受非常大的痛苦，牠們還活著脂肪細胞就慢慢死去，直到擴散到全身，這種死法相當痛苦」。美國國家海洋暨大氣總署（National Oceanic and Atmospheric Administration）蜜雪兒博士語重心長地表示：「當你負責的瀕危物種族群全球只剩下1400隻時，你只能自己認清現實，明白這些問題一定很難解決，不能當成不去解決的藉口。」

在考艾島、胡歐島猶如過街老鼠的歸野貓終於在拉奈島獲得善待，45歲的「瘋狂貓男」奇歐尼替喵星人建立了「拉奈貓庇護所」，他說：「我們認為貓應該有個安全的家，我們也認為應該保護瀕危的原生鳥類，所以我們誘捕的地點跟工作的重心都放在原生鳥類的棲息地。」庇護所現在收留的貓已經超過600隻，牠們可以在此安適地度過一生或被愛心遊客認養回家。此舉也讓島上僅一個加油站、居民3000多人的拉奈島成為夏威夷名符其實的「貓島」，吸引世界各地愛貓人專程來訪，或許這將是夏威夷糾結已久歸野貓問題的解答。

《夏威夷的歸野貓Feral》3月3日晚間9點動物星球頻道首播。