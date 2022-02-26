運動休旅車話題正夯，NISSAN KICKS及X-TRAIL是裕隆日產旗下銷售主力，近日新推出時尚黑化外觀的KICKS「夜行版」及X-TRAIL「夜行版」，不僅視覺感更為強烈，同時還標配豐富的NIM智行科技，讓夜行版同時擁有時尚及安全雙重亮點，業者同時啟動3月購車加碼，週週抽SHARP 70吋4K電視。

電影《蝙蝠俠》將於3月3日上映，裕隆日產與華納兄弟共同宣傳，推出NISSAN KICKS「夜行版」限量600台，超值價76.5萬元；NISSAN X-TRAIL「夜行版」限量100台，超值價96.9萬元起。

此外，即日起至4月29日來店試乘即贈蝙蝠俠電影授權限量商品，入主再送蝙蝠俠電影授權限量交車禮。同時，即日起至3月31日入主KICKS「夜行版」及X-TRAIL「夜行版」可再享「NISSAN 安全新視野」購車優惠專案，免費升級「Xmiro2 電子智慧後視鏡」，並享NISSAN購車週週抽「SHARP 70吋4K 電視」活動。

NISSAN KICKS「夜行版」運用黑色視覺設計增添神祕感，專屬的時尚黑化外觀包含暗黑跳色外觀、暗黑V-MOTION、暗黑鯊魚鰭天線、暗黑車頂架、暗黑鋁圈及暗黑後視鏡，賦予KICKS「夜行版」獨特酷黑個性。

NISSAN X-TRAIL「夜行版」同樣具備時尚黑化外觀，打造極具個性的特色限量車款，專屬時尚黑化外觀包含暗黑鋁圈、暗黑鯊魚鰭天線、暗黑後視鏡；另外，消費者可再享以1000元升級夜行版套件，升級內容包含謎黑V-motion飾蓋及謎黑空力套件，更顯獨特黑色時尚魅力。