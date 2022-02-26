三重今發生一場砂石車輾斃騎士死亡車禍，該騎士身分曝光。

新北三重今發生砂石車輾斃騎士死亡車禍，騎士身分曝光，該騎士張廣致從小熱愛棒球，國小到大學都代表學校棒球出賽，也獲得優異成績，是甲組成棒明日之星；曾是張廣致的前教練蕭智祥，他表示險少與張廣致聯絡，如今再收到張廣致消息竟是他發生憾事。

今日上午新北市三重區新北大道發生死亡車禍，一名騎士疑遭路邊轎車違停開門擊落，後方砂石車煞車不及，將騎士捲入車底，右後輪直接輾爆騎士頭部慘死，由於該路口車流量大，不少民眾直擊該車禍。

據了解，遭砂石車輾斃的騎士張廣致曾是名甲組成棒隊員，從小熱愛棒球，國小、國中到大學都代表學校棒球隊出賽，也獲得優異的成績；2019年他加入崑山科大棒球隊，也代表崑山科大棒球隊出賽「2019年協會盃全國成棒年度大賽」及2020年「109年全國成棒甲組春季聯賽」，是甲組成棒的明日之星。

崑山科大棒球隊教練蕭智祥聽聞消息難掩不捨，他表示張廣致在球隊期間表現良好，因故在一年多前辦理休學離開球隊，這一年來張與前隊員與教練少聯繫，對於張的近狀不明，沒想到再接獲消息時竟發生這憾事。