明道（左）穿深色西裝拍家庭照。恆星影業提供

明道（右）帶兒子拍家庭照。恆星影業提供

明道今（26日）42歲生日，他老婆是前女團Kiss成員王婷萱，日前特地籌備拍攝家庭照時幫他驚喜慶生。明道說，其實夫妻倆本就有討論農曆年回台後要補拍家庭照，有共識的希望一切從簡，但與2歲兒一起拍，則是相當有趣與新鮮。

他表示以往拍偶像劇拍過那麼多求婚、結婚與拍攝婚紗情節，自己現在總算是可以親身完成了這個小小願望。明道從老婆手中接到這驚喜蛋糕，他坦言有嚇一跳，「原本以為只是單純拍攝，紀念小孩2歲時刻，沒想到現場拍攝人員突然唱起了生日快樂歌，我太太就親自送上蛋糕，兒子也在旁手舞足蹈，非常可愛」。

他笑喊：「小孩又是玩氣球、又是玩從家中帶出來的車車，看起來比我們還開心。」他還當起俏皮老爸，與兒子一起嘟起小嘴作勢親吻，展現他慈父的一面。

明道坦言，唯一可惜父母沒有來，母親在台中，父親在台北，所以他有時間就兩邊跑。談到42歲生日願望，孝子出名的明道將願望都許給家人希望父母身體健康，原來他父親中風、母親身體也不好，所以近期在台灣，可說是全心全意照料雙親，盼疫情能趕緊結束，能兼顧家庭和工作。