1名陳姓男子明知自己只有齒模製造技術員之資格，依法不得從事牙醫師醫療業務，卻開設鑲牙所，不料卻偷偷製作假牙印模及裝置假牙等治療行為，向小花收取裝置假牙費用共新臺幣4萬元。陳男治療時不斷的掀開小花上衣，又強制撫摸她的左胸，嚇得小花報警處理，法官審理後考量陳男以30萬元和解，故依違反醫師法判刑7月，強制猥褻罪部分則判刑8月，應執行1年2月，緩刑3年，並向公庫支付2萬元，可上訴。

據判決書指出，陳男在民國81年時，就有違反醫師法的前科，如今只有齒模製造技術員之資格，明知自己不能從事醫療業務，卻又開設鑲牙所，替小花(化名) 製作假牙印模及裝置假牙，並向其收取裝置假牙費4萬元。未料，3個月後小花的假牙掉落，回去鑲牙所治療時，陳卻藉故掀開她的上衣露出腹部，多次詢問:「可不可以摸妳的腹部?」。

女方驚嚇拒絕後，陳男竟不顧反抗，直接撫摸腹部，又問說「可不可以摸妳的胸部?」，即使小花強烈拒絕，仍用右手強行拉開她的衣領，伸入領口內，強行撫摸左胸，嚇得小花報警處理。

台中地院審理時，陳男用30萬元與小花和解，法官見陳男有悔悟之心，考量先前違反醫師法至今已經28年，過程中無任何犯罪紀錄，判7個月，又因強制猥褻以達成和解，故判8個月，合併執行1年2個月，緩刑3年，並支付公庫2萬元。

台中地檢署卻認為，陳男向小花收取治療費4萬元，有詐欺取財之嫌，提起上訴，遭法台中高分院二審法官駁回，認為陳男行為並不構成詐欺。全案仍可再上訴。