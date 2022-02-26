第一果菜批發中繼市場工程發生工安事故，一輛吊車翻車卡在屋頂上。（第一市場自救會提供）

第一果菜批發中繼市場工程發生工安事故，一輛吊車翻車卡在屋頂上。（第一市場自救會提供）

即將完工的第一果菜批發中繼市場今爆出工安事故，一輛吊車今早發生翻車意外，只見吊車懸掛半空中，靠在建築物屋頂上，歷經4.5小時才排除，幸無人傷亡。對此，北市新建工程處說明，此為吊車操作人員操作疏失，將請承包商加強教育訓練，不影醒工程進度，預計3月上旬竣工、3月底完成搬遷作業。

新工處一果工務所主任陳國偉說明，今天進行屋頂版物料吊掛作業，上午10時59分，操作人員不慎讓吊掛距離過遠，加上今天風勢比較大，導致吊車開始傾斜，靠在建築物上面，而後廠商再叫另外兩台吊車將原本的吊車扶正，於下午3點25分排除，無人傷亡。

陳國偉表示，此為吊車操作人員操作疏失，其職安證照、吊車操作駕駛證照皆合格沒有問題，後續將請承包商加強教育訓練，監造單位加倍嚴格做安全衛生管理、加強巡視。

至於是否影響工程進度？陳國偉說，僅損傷3根C型鋼，馬上以現在有物料更換，工期上沒有影響，預計3月上旬竣工、3月底完成搬遷作業。

第一果菜批發中繼市場工程發生工安事故，一輛吊車翻車卡在屋頂上。（第一市場自救會提供）

第一果菜批發中繼市場工程發生工安事故，一輛吊車翻車卡在屋頂上。（第一市場自救會提供）