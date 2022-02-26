迷糊旅客福音！台北捷運每年遺失物近30萬件，即使去年疫情升級三級警戒，遺失物仍有超過20萬件，台北捷運公司特別在「台北捷運Go」App加入「e卡綁定APP」和「遺失物協尋」功能，縮短遺失物協尋時間，綁定電子票證還能降低疑遺失風險，卡掉了也能接獲即時訊息。

據北捷統計，每年平均有近3萬件「電子票證」遺失，占所有遺失物件數的10％以上，但現在只要善用台北捷運GoApp內推出的「e卡綁定APP」功能，可大大提高找回電子票證的機會，目前有近9成完成綁定的旅客成功找到遺失票卡。去年就幫助2000名旅客找回遺失票卡。

北捷解釋，旅客綁定完電子票證後，萬一票卡遺失，當車站人員將拾得的票卡資料登錄於遺失物管理，系統就會介接至APP會員，立即自動發出簡訊通知，失主將即時接獲訊息前往認領，降低票證遺失風險，也減少服務處協尋時間與後送保管成本。

除卡證綁定之外，台北捷運App還加入「遺失物協尋」新功能，若旅客不小心遺失物品，透過此功能輸入遺失時間、地點及品項等資訊，系統會介接遺失物管理資料庫自動比對，並以簡訊通知查詢結果。

除旅客協尋服務數位化外，位於捷運台北車站的遺失物中心也於2020年底推行「e化智慧倉儲管理」。透過位條碼化監控管理方式，取代原本1年30萬份的遺失物表單，達到全面無紙化；整合遺失物管理和倉儲系統，直接驅動智能手臂，將原本8分鐘的人工取件時間縮短至30秒。

另外，北捷統計旅客最常遺失物品的地方為列車、廁所等處，台北捷運呼籲，旅客務必留意隨身攜帶物品，上下車或如廁後，請多回頭看一眼，確保隨身物品不離身。