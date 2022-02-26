台南市安定國中26日校慶活動舉行新PU跑道啟用典禮。（台南市安定國中提供／劉秀芬台南傳真）

台南市安定國中學校舊跑道已使用了28年，雖經數次局部修補，但功能及品質日降。體育署及台南市政府於去年補助近600萬元經費，歷經3個多月工程，新PU跑道於去年底竣工，安定國中趁著26日校慶活動舉行啟用典禮。

安定國中位處安定區安加、安定、文科及港尾里交接處，學校人數有近400人，每天早晚有許多社區民眾來此從事休閒運動，師生都很期待能有新的跑道。

安定國中校長陳慧如表示，新的跑道長300公尺，工程主體鋪設13公厘以上的全密式PU層，採用無毒環保材質，讓熱愛運動的師生與民眾能充分感受其舒適感。陳慧如也感謝安定區公所，補助相關經費進行跑道北側及東側排水溝疏浚作業。

台南市教育局副局長吳國珉上午也到場參加啟用活動，與校長陳慧如一起鳴槍，與會校友與貴賓、學生們一同起跑試用，現場非常歡樂。

陳慧如說，新跑道於學校53周年校慶正式啟用，期盼安全優質的PU跑道，能培育出更多身心健康的學子，栽培傑出的體育人才。校慶活動同時舉辦教學成果展，展出7到9年級學生的優異寒假作業與各式學習成果。