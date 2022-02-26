節目《房產兄弟：A咖報恩計畫》，邀請好萊塢大明星透過秘密翻修工程，對摯愛的親友表達由衷感謝。繼布萊德彼特、傑瑞米雷納等明星在螢幕前展開報恩計劃後，在《復仇者聯盟》系列中演出鋼鐵人女友的「小辣椒」葛妮絲派特洛也將在全新一季聯手房產兄弟為她的助理凱文打造夢幻居家。她將捲起衣袖參與翻修過程，從地磚風格、牆壁顏色到浴室洗手台款式，甚至是拿起大錘打穿牆板或是替壁爐的牆面抹泥與塗漆，親力親為全程參與，只為給恩人一個完美的家。

這次葛妮絲派特洛向房產兄弟朱爾與強納森求援，希望他們協助將好友兼助理凱文的新居翻修成適合久居的美好住宅。葛妮絲派特洛感性地說：「沒有言語能表達我有多愛凱文，他是我的家人。過去十年多，他為我付出很多。我很期待能為他做點事，我陪他一起看了很多間百萬公寓，他徹底愛上這一間。它有西班牙式壁骨、一點加州風味、還有漂亮的挑高天花板、自然採光極佳，但我覺得它有點過時了。」首次與葛妮絲派特洛合作的房產兄弟對此委託相當興奮，負責規劃空間的強納森說：「葛妮絲有2件事讓人印象深刻：第一、她很瞭解凱文，知道他要什麼？第二、她不怕直接說不！」

相處多年，葛妮絲派特洛對凱文的品味偏好暸若指掌，「我們常一起在全世界各地旅行，當他對特定的設計有反應，我都會牢記在心！」展現心思細膩的一面，從地磚風格、牆壁顏色到浴室洗手台款式，葛妮絲派特洛替好友悉心打理、選擇！她同時也不吝挽起衣袖參與房子的翻修過程。無論是掄起大錘打穿牆板、用磨輪打磨鑄鐵樓梯扶手，還是替壁爐的牆面抹灰泥與塗漆，葛妮絲派特洛全程參與，幽默感十足的她甚至在拆除老舊廚房時宣稱：「下一部《復仇者聯盟》 ，我的超能力是移除水槽！」

除了葛妮絲派特洛外， 全新一季《房產兄弟： A咖報恩計畫》還邀請了卡戴珊家族的媽媽克莉絲珍娜（Kris Jenners）、美國鄉村音樂天后黎恩萊姆絲（Leann Rimes）、《歡樂合唱團》的達倫克里斯（Darren Criss）、爆笑天王凱文哈特（Kevin Harts）、名歌手喬許葛洛班（Josh Grobans）等好萊塢巨星，一起為他們的恩人獻上感恩大禮。 想知道葛妮絲派特洛如何在短短四週之內，將好友原本充滿黴菌問題的連棟公寓改裝成加州豪宅，還有更多A咖明星的改裝報恩計畫，每星期二晚間9點請鎖定TLC旅遊生活頻道。