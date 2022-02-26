大陸國務院聯防聯控機制26日召開記者會，中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶指出，據世界衛生組織統計，在Omicron流行期間，全球一周發病最高峰接近2400萬，和其他變異株最高峰相比提高了4倍，傳染性非常強。現有新冠疫苗重點就是預防重症、預防死亡，保證衛生系統正常運轉。

大陸國家衛健委疾控局副局長吳良有表示，從中國疫情防控經驗看，現行防控措施應對Omicron變異株是有效的，近期大陸疫情呈現點多、面廣、頻發，Delta和Omicron變異株疊加流行的特點。北京、天津、山西、上海、山東、福建廈門、黑龍江雞西近日檢出感染者都是隔離管控或閉環管理人員，疫情進一步擴散傳播風險較低。

吳良有指出，截至2月25日，大陸累計報告接種新冠病毒疫苗31億1462.2萬劑次，疫苗接種總人數達到12億6930.2萬，已完成全程接種12億3454萬人，完成加強免疫接種5億5472.8萬人，其中60歲以上老年人新冠病毒疫苗接種覆蓋人數達到2億1991.1萬人，完成全程接種2億1106.6萬人。

大陸國家衛健委新聞發言人米鋒指出，全球新增新冠肺炎確診病例連續四周下降，但部分周邊國家和地區新增病例仍快速增長，隨著全球人員流動增加，「外防輸入」面臨更多挑戰。

王華慶稱，在序貫免疫之前，已經完成了相同技術路線疫苗的加強免疫，根據目前的規定，就不用再進行序貫免疫了。序貫免疫是採用不同技術路線的疫苗，通俗說是不同類型的疫苗，按照一定的時間間隔和一定的劑次，為了預防效果的提高或者進一步降低嚴重的不良反應風險，所採取的一種接種策略。

過去預防接種，尤其是兒童的預防接種在接種的過程中絕大多數都是使用同一種類型的疫苗完成全程免疫。當然也有一些序貫免疫的情況，像兒童接種脊髓灰質炎疫苗，以前全程4劑次都是用不活性疫苗，後來隨著疫苗供應的到位，尤其是新產品的到位，現在採用了序貫免疫的程式，包括前兩針打滅活疫苗，後兩劑用減毒活疫苗，兩個不同技術路線的疫苗在一個兒童接種程式中有所體現，這就屬於序貫免疫。

吳良也說明大陸中央政府全力支援香港疫情防控工作，大陸援助的8間方艙醫院正在緊鑼密鼓建設，衛健委與香港特區政府舉行了新冠肺炎醫療救治專家視訊會議，就具體技術問題進行了深入細緻討論。已安排兩批大陸院感抗疫醫療防疫工作隊抵達香港，與特區政府有關部門和醫務工作者進行了交流。此外，大陸其他新冠肺炎防治專家，每天都會進行視訊連線交流，對香港抗疫工作提出建議。