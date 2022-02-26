給我彈藥 不是讓我搭便車 烏克蘭總統拒美方撤出計畫

隨著烏克蘭總統澤倫斯基表示自己已成為俄國頭號狙殺人物，《華盛頓郵報》披露美方已準備好撤出澤倫斯基，避免俄國遂行斬首目的；不過，澤倫斯基已表態拒絕撤出基輔，他還表示「我要的不是搭便車，而是彈藥」。

針對媒體引述美國高級情報官員的說法，指華府有意將澤倫斯基自基輔撤出，澤倫斯基表示「戰鬥就在這，我要的是彈藥，而不是搭便車」。

《紐約郵報》指出，隨著俄軍逐漸推進到基輔街道，整個街頭到處都可聽到槍聲與爆炸聲。不過，情勢雖然危急，但44歲的烏克蘭總統卻選擇留在首都，與國家共存亡。

稍早，他發部影片並表示，「我和其他官員就一起住在政府宿舍裡。敵人將我列為首號目標，我家人則是第二號」。25日晚上，他再度發表談話，要同胞做好準備，當晚是個不太輕鬆的一晚，並呼籲團結一致、展現力量。

美軍官員表示，澤倫斯基在抵擋俄軍推進上，展現極大的影響力，讓俄國兵力推進腳步減緩；不過，如果他真的殉國，情勢就會快速改變。