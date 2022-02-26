為了留住更多司機，網約車業者Uber正在美國24個不同城市，測試一種全新的車資計算方式，可望增加司機的收入。另外，日後Uber司機在接單前，可以先知道跑這一趟可賺多少錢，也可了解要載客人去哪，藉此希望能減少短程棄單的頻率。

新冠病毒在2020年大爆發之後，Uber陸續流失了許多司機。因此，基本上在乘客車錢不增加下，Uber這次準備要推出一項車資全新計算的大改造計畫。

據悉，這項全新改革測試地點選在德州、佛州，以及部分中西部城市。不過目前，一切都還是未定數。有部分司機抱怨，還是喜歡用里程來計算車資，故不喜歡Uber的新計價系統。

其實，這次車資結構大翻新並不是Uber自己的想法，而是底下的司機的夙願。因為，Uber司機長久以來都要求在接單之前，能夠先看車資是多少，以及目的地是哪裡。無奈，Uber都以司機會挑單，以及歧視弱勢族群為由搪塞拒絕。

Uber坦言，零工平台競爭非常激烈，不僅是跟網路叫車同業Lyft，與其它平台業者也是一樣。同時，這次車資結構大改革，也希望司機收入增加，且Uber更具營運競爭力。不過，對消費者的車資沒影響，因這不是一個財報分類項目。

Uber拒絕透露車資大改變對自己財務影響，不過，產業分析師認為，Uber日後勢必要付出更多金錢，來支付短程的費用。

Uber指出，由於乘客在坐Uber之前就可知道預估車價，若司機在行前也知道目的地的話，有可能會拒載短程只挑長程的。那這會讓公司要花更多的錢，來彌補司機這樣做。

根據Uber統計資料，司機會偏好載長程客，是因為接車地點往往比整段路程本身要來得長，故這些司機的收入平均可多增22%。

但在目前原物料大漲之下，來自德州休士頓Uber司機表示，就算怎麼樣子改車資結構，也無法掩蓋大半的收入已被愈來愈高油價吞噬的事實。