立委賴瑞隆（中）今陪同衛福部長陳時中、高雄市長陳其邁到旗津視察。（柯宗緯攝）

高雄旗津是高雄觀光重要勝地，過去年旅遊人潮更位居高雄前3名，無奈因捲入疫情風暴，觀光大受衝擊，地方更自嘲是「無人跡」。立委賴瑞隆、李昆澤協助高市府向交通部觀光局爭取振興旗津經費，交通部觀光局長張錫聰允諾全力支持補助經費，盼助旗津早日恢復商機及人潮。

賴瑞隆指出，2月16日與李昆澤共同召開「振興旗津觀光活動」座談會，邀請交通部觀光局、高市府觀光局及經發局研議振興商圈等觀光活動，會中請觀光局、經發局盡速提出旗津商圈、觀光活動等振興計畫需求。另請交通部觀光局協助該計畫經費，以強化計畫整體效應、增加國人旅遊信心，全面促進旗津及高雄觀光振興發展。

賴瑞隆指出，旗津是高雄年旅遊人次前3高的觀光景點，2019年疫情尚未出現時，旗津年旅遊人次突破671萬人，僅次佛光山。賴瑞隆、李昆澤要求交通部、經濟部應加大振興力道，和高市府合作，推出商圈振興方案及觀光活動。