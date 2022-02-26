加里山蓬萊村賽夏護山隊員清理山友們丟棄的大批垃圾。（謝明俊攝）

苗栗縣南庄鄉加里山近年來成為國內山友間最夯的中級山，但隨著大批山友進出，協助維護加里山的賽夏族護山隊多次發現有山友在林道、步道旁紮營生火，炊事烤肉，隨地便溺及丟棄垃圾，嚴重破壞山林整潔，林務局呼籲山友自重，共同保持美好山林。

近2年來疫情影響，國人無法出國下，只能選擇國內旅遊景點休憩，其中苗栗縣境內的三義火炎山、南庄加里山等，一時成為熱門登山地點，許多遊客前往，也帶來潔淨山林的破壞與汙染。

加里山區周邊的大坪、大湳山區，向來是當地賽夏族人世居之地，林務局與南庄賽夏族人達成和解後，為了善用賽夏族人熟悉山區的長處，特別與蓬萊村的賽夏族人合作組成護山隊，專門協助加里山的清潔及安全維護。

新竹林管處巡山員及賽夏族護山隊員們執行森林巡護工作時，發現大坪林道與登山步道上，有民眾在地上燃燒木材，留下燒黑木炭痕跡，因該地處偏遠、地勢陡峭及水源取得不易，嚴重威脅森林資源和生態環境，一旦發生森林火災，對於當地部落人民生命、財產和公共安全將產生極大的危害，甚至還有隨地便溺及棄置垃圾等破壞自然環境不當行為，護山隊員清理出數噸垃圾，讓當地原住民部落反映傳統領域不受尊重。

去年間，阿里山大埔事業區及玉山杜鵑營地等幾場大火引起社會關注，救災支出費用可觀，林木受害成本及森林生態服務價值與野生動植物生存環境破壞更難以估計。為免再度發生災害造成難以彌補的傷害，新竹林管處在各林道出入口已設置敬告牌誌，並嚴禁山友們生火炊煮、烤肉等。

此外，新竹林管處將會同賽夏族護山隊、雪霸警察大隊不定期加強查緝取締，若發現違反防疫規定或擅自引火及丟棄垃圾污染行為，將蒐證後直接進行告發、裁罰。