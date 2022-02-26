傑瑞德雷托（左）與安海瑟威在《新創玩家》中短時間內成功打造出空前絕後的共享辦公空間品牌「WeWork」。（Apple TV＋提供）

WeCrashed — Official Trailer | Apple TV+

奧斯卡最佳男女配角得主傑瑞德雷托（Jared Leto）和安海瑟薇（Anne Hathaway）主演影集《新創玩家》，改編自真實事件、取材自Podcast 節目《WeCrashed： The Rise and Fall of WeWork》，講述共享辦公室「WeWork」從誕生、迅速擴張至一夕殞落的故事。由《熟男型不型》雙人組導演約翰瑞卡和葛倫費卡拉執導，《死侍》製作人德魯克李維羅擔任影集統籌和編劇，傑瑞德雷托和安海瑟薇也身兼執行製作。

最新推出長達2分半的預告中，可見這對擁有卓越商業頭腦的夫妻亞當和芮貝卡，憑著草創時期的滿腔熱情、敢於做夢的決心與膽試，讓他們在短時間內成功打造出空前絕後的共享辦公空間品牌「WeWork」並躍升為全球最大的企業巨頭之一。然而靠著信念構築的夢想，卻也因幾近瘋狂的經營模式讓公司轉瞬間資產耗盡，創辦者亞當不但被迫卸下執行長職位，「WeWork」也對外正式宣告破產。

安海瑟薇將在《高年級實習生》後又一次詮釋創業的艱辛與成就，只是這次她似乎單作丈夫身旁的執行長「夫人」的身份似乎無法滿足她私自的野心。《新創玩家》節奏快速，觀眾將跟著主角的魅力一同感受夢想家瘋狂又充滿執念的情緒起伏，這段價值470億美元的愛情故事，將於3月18日於Apple TV＋開播，首播3集，共8集。