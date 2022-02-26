台大林管處長蔡明哲，推動大學社會責任，致力社區共榮。（台大林管處提供／廖志晃南投傳真）

扶輪社挹注經費，在水里鄉成立烘焙培訓中心。（台大林管處提供／廖志晃南投傳真）

台北市北海扶輪社號召國內外友社集資，提供全球獎助金，協助水里鄉、信義鄉和集集鎮，在水里鄉永興社區發展協會設置烘培職能培訓暨農產品銷售平台，26日正式開訓，預計5月開始推出烘焙產品，期許學員習得技藝後自立，還能回饋社區。

台大實驗林管理處長蔡明哲表示，這項計畫由扶輪社籌募經費，國立水里商工及台大林管處協助執行，對於翻轉在地經濟，號召青年返鄉就業有極大幫助，符合聯合國獲續發展的目標，而台大積極發揮大學社會責任，因此，非常樂於和其他團體合作，更快速促成社區發展，而且，秉持不是給魚、給錢，而是共享釣竿的原則，透過社區、社團企業與學校合作，翻轉社區經濟，目前先開設烘焙坊，未來還要將在地產品行銷出去。

這個全球獎助金計畫跨越3鄉鎮，不僅較偏遠，也是921地震受創最深的鄉鎮，時任水里商工校長的陳慶田，請北海扶輪社前社長林光裕伸援，提供學生生活補助與獎助學金，後來，更擴及老人關懷、生活物品捐助，和協助農產品促銷等，至今20年。

但是，考量20年來投入財力、物力和人力，捐助窮困家庭，都是1次性「給他魚吃」的社區服務，對於脫困救貧沒多大助益，於是有「給他釣竿、教他釣魚」的構想，教導技藝謀生，也協助建立網站為烘焙及當地農產品銷售平台，得款回饋社區再教育更多人，達到永續經營目標。

全球獎助金計畫案總金額為7萬4200美元，資金來源除了國內扶輪社友，還有馬來西亞、韓國及日本等國家的扶輪社挹注經費。

偏鄉烘培職能培訓暨農產品銷售平台，所有設備、機具都已設置完成，22名學員已正式開課，預定5月開始推出烘焙產品，明年5月完成全部計畫，希望學員學成後，再回饋社區。