使用現金交易時，除了注意金額是否正確外，也要留意貨幣真偽。一名女網友昨（25日）收到一枚印有「妮」字的50元硬幣，讓她無奈直呼，「哪個妮趕快出來面對，還我50元」。事實上，若收到毀損的硬幣，只要可以辨認真偽，即可持硬幣至台灣銀行辦理兌換。

一名女網友在臉書社團《爆怨公社》貼出一張50元硬幣的正反面照片，從正面可見，該枚硬幣的出產年份為民國九十一年（2002年），而背面除了「50圓」字樣，以及左右兩側的稻穗圖案，還印有一個相當明顯的「妮」字。

該名女網友表示，收到這枚硬幣的當下還以為是假幣，但事後拿硬幣敲一敲，確實出現了和真的50元硬幣相同的聲音，才肯定這是真錢，但見硬幣背面大大的「妮」字，還是讓她哭笑不得，直呼「哪個妮趕快出來面對，還我50元」。

照片曝光後，不少網友笑稱，「妮看看妮」、「那個妮字不知道為什麼有點好笑」、「送給名字有妮字的好朋友」。也有雷雕師傅分析，「這50元是真的，應該是被雷射雕刻上去的。現在只要在電腦輸入字體間距就能雕刻，舉凡很多家用品、保溫瓶的字體或Logo都是用雷射雕刻上去的」。

不過根據《妨害國幣懲治條例》第5條規定，故意損毀紙鈔或硬幣，可處所損毀幣額的五倍以下罰金，但若是無意中收到毀損的硬幣，只要可以辨認真偽，即可依中央銀行全球資訊網的收兌標準規定，持硬幣至台灣銀行辦理兌換。