針對金門第1個由政府與業界攜手合作的金門工商休閒園區興建、營運、移轉BOT案（即金門風獅爺購物中心）傳出可能歇業一事，縣府今天表示，全案關係BOT案投資契約之執行，若涉及重大違約情事，如園區發生違反投資契約規定逕自歇業，將處予最高新台幣1000萬元違約金罰款，最重罰則是面臨縣府收回園區內全部資產，並終止雙方合作契約。

縣府建設處指出，金門工商休閒園區BOT案係由台開集團之台灣創新發展股份有限公司依招商文件須知規定，設立台灣工商發展股份有限公司(以下簡稱台灣工商公司)興建營運，獨立計算財物及營運情形，但如台灣工商公司未有充分理由而逕行停業，涉及投資契約重大違約事由，縣府將依約執行重大違約處理程序，要求台灣工商公司限期改善並按日計罰違約金，違約金上限最高為新台幣1000萬元，且按投資契約如台灣工商公司未能依限期改善完成，後續縣府依據雙方原訂契約，不排除考慮收回園區內所有資產，並終止雙方合作之投資契約。

建設處說明，縣府2009年依據〈促進民間參與公共建設法〉第42條公告徵求民間參與金門工商休閒園區興建、營運，由台開公司成立特許公司（台灣工商發展股份有限公司）獨立營運本案，具有破產分離效果。有關歇業之訊息，縣府已與台灣工商公司聯繫，該公司回應說明金門風獅爺購物中心仍會營運，與傳出3／1起停業的花蓮新天堂將分開處理。

縣府強調，雖然台灣工商公司已有說明，但縣府仍將密切注意該案營運狀況，隨時掌握台灣工商公司對該案契約之履行狀況，目前雙方以確保該BOT案維持營運狀態為首要目標，提供契約要求之公共建設服務，倘後續金門風獅爺購物中心確有違反契約逕自歇業情形，縣府自將依投資契約規定處置，除要求限期改善外，依約縣府得自違約之日起，按日處新台幣20萬元以下之違約金至完成改善為止，而同一重大違約事由之違約金，則以新台幣1000萬元為上限。

縣府表示，如屆期未完成改善，本府將依合約做以下之處理：(1)中止乙方興建營運之一部或全部。(2)融資機構之介入權依契約規定，由融資機構於一定期限內自行或擇定符合法規規定之其他機構，暫時接管乙方或繼續辦理興建營運。(3)終止契約。

另對勞工權益保障部分，縣府也說勞基法訂有相關規範，即當雇主發生歇業、清算或宣告破產時，勞工因此而被積欠之工資、勞基法之退休金、資遣費或勞工退休金條例之資遣費，可以由該基金先行墊付，確保勞工權益不會受損，縣府對此也會密切注意。