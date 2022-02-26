俄羅斯擴大入侵烏克蘭，隨著戰況轉趨慘烈，美歐等國紛紛加碼制裁措施，包括限制對俄羅斯的外匯交易，俄羅斯遭制裁銀行的客戶已無法使用Apple Pay、Google Pay和其他數位錢包的服務。

據科技網站《9to5mac》報導，俄羅斯央行周五（25日）表示，俄羅斯5大銀行的國際業務已受到限制，這些銀行的客戶無法在海外刷卡，也無法使用線上支付服務，包括Apple Pay或Google Pay，但銀行卡仍可在國內使用。這5家受制裁影響的銀行包括俄羅斯外貿銀行（VTB Group）、Sovcombank、Novikombank、Promsvyazbank以及Otkritie。

美國在俄烏戰爭爆發後，已宣布一連串金融制裁及出口管制措施，歐盟、英國、日本和澳洲也同步跟進。英國、歐盟26日更宣布制裁俄羅斯總統普丁與俄羅斯外長拉夫羅夫，凍結兩人在該國的資產。

位於華府的國際金融協會（IIF）經濟學家里巴科娃（Elina Ribakova）指出， 俄羅斯的主權債券市場幾乎已經無法交易，流動性很低，這會衝擊俄羅斯盧布和公債。

另據《華爾街日報》報導，國際不斷加大制裁力道，俄國民眾擔心盧布會不斷貶值，爭相到ATM提領美元。