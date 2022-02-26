華新醫材集團董事長鄭永柱（右三）特別與台中科大產學合作舉辦創意口罩全國設計大賽，設計學院院長蕭家孟(左三)、副教授鄭建華（左二）都全程參與頒獎典禮。（謝瓊雲攝）

頒獎典禮場邊精心製作大型看板展示獲獎作品與設計理念。（謝瓊雲攝）

華新醫材集團首度辦理創意口罩全國設計大賽，26日在華新MASK創意生活館舉辦頒獎典禮，未來口罩設計大賽還將擴大辦理，並向國際徵件。（謝瓊雲攝）

頒獎典禮場邊精心製作大型看板展示獲獎作品與設計理念。（謝瓊雲攝）

通過複審的168件設計作品也一一印製展示，樣式活潑有創意。（謝瓊雲攝）

華新醫材將獲得世界八大國家發明展金牌獎的超立體鑽石型口罩，以原材質等比例放大50倍後製作完成，獲得金氏世界紀錄認證，3月底將正式在創意生活館內公開亮相。（謝瓊雲攝）

口罩國家隊華新醫材集團結合台中科大設計學院，產學合作舉辦創意口罩設計大賽，26日在華新MASK創意生活館舉辦頒獎典禮，18件獲獎作品展現設計新秀們面對疫情仍抱持愛與關懷；董事長鄭永柱說，後疫情時代口罩仍不可或缺，不只講求貼合透氣機能性，更要繽紛多彩，能融入生活的時尚與個性穿搭，前三名未來都將量產上市銷售。

頒獎典禮安排模特兒戴上得獎作品走秀，現場並有18件得獎作品大型看板說明設計理念，通過複選脫穎而出的168件設計也有展示看板，讓人看見國內年輕設計系學子的創意能量。

金首獎「一鷺有你」、金卓獎「Bling！發現新生活」、金罩獎「LOVE（白斜）」，3名得獎人朝陽科大謝麗玲、勤益科大王婷立、台中科大王紫珊，分別獲頒3萬元至1萬元獎金。此外還有新秀獎與特別獎，得獎學生也各有6000元至2500元獎金。

中科大副教授鄭建華說，設計學院承辦口罩設計賽，共吸引全國77所大專院校與高中職學生參賽，以大專院校設計科系學員最多、達8成，逾1400件作品，經初審、複審和決選3階段，由設計業界負責人、總監或主管，與華新內部生產和行銷企劃部門激烈討論後，評選出18件優秀作品；在前三名之外還有9名新秀獎、6名特別獎。

向來以口罩發明王自豪的鄭永柱，過去長年著重在研發各式機能型口罩，不只平面還有立體剪裁，講求材質透氣貼合，高效層層過濾細菌病毒與霧霾；新冠疫情在全球蔓延2年多來，口罩從防疫工具進階成生活穿搭的必備配件，也讓他改變思維，重視生產功能實用且兼具時尚設計感的好看口罩。

值得一提的是，不同於許多設計賽事須由參賽者自費開模、開版或打樣製作成品，全程參與評審過程的鄭永柱，大手筆為最後18件獲獎作品開版、打樣，製作口罩成品，送給每位參賽學生留念，未來若量產上市，設計者更將獲得1000片成品作為回饋。

鄭永柱說，戴口罩防疫的兩年多來，不只阻隔新冠疫情，連帶感冒等各種細菌病毒的感染率也降低，即使疫情舒緩，口罩仍與生活密不可分，除了講求功效，更重視生活化穿搭；首度舉辦創意口罩設計賽是第一屆，年底將擴大辦理、向國際徵件，未來預計每兩年舉辦一次口罩設計比賽。

他也預告，創新研發的超立體鑽石型口罩，榮獲世界八大國家發明展金牌獎，用原材質等比例放大50倍，通過功能檢驗，已獲金氏世界紀錄認證為世界最大醫療用鑽石型口罩，3月25日將正式在生活館內公開亮相並舉辦慶祝會。