台南市善化區公所26日下午於善化區LM蓮潭公園舉辦「莓來野趣」產業文化活動，吸引不少親子來參加。（劉秀芬攝）

買草莓飲品民眾排成長長人龍。（劉秀芬攝）

除了看表演、逛市集，還有棉花糖可免費品嘗。（劉秀芬攝）

草莓季期間至晴光、晴空、溫馨、美裕、南科草莓園採果享8折優惠。（劉秀芬攝）

台南市善化區公所為推廣行銷善化特產草莓，結合5家在地草莓業者，26日起舉辦為期1個月的草莓季活動，26日下午於善化區LM蓮潭公園舉辦「莓來野趣」產業文化活動，台南市長黃偉哲也到場與民眾同樂，邀請大小朋友一起來善化感受自然田園風光、體驗採草莓的樂趣。

善化草莓季舉辦多年，今年產業文化活動首度以「野餐音樂會」的方式進行，並邀請YOYO家族「草莓姐姐」現場活力帶動跳，還有其他表演團體炒熱現場氣氛，善化啤酒廠也特別製作草莓啤酒提供民眾試飲，讓現場民眾來野餐、聽音樂、喝啤酒，享受愜意的午後時光。

農業局長李建裕指出，善化草莓採高架及地面栽種方式，有豐香、香水、蘋果等特色草莓品種，鮮美可口令人回味無窮。草莓季活動自2月26日至3月25日，結合晴光、晴空、溫馨、美裕、南科等5家在地果園，推出採果8折優惠，消費滿額還有機會獲得限量莓式手提包，數量有限、送完為止。

除音樂演奏、夢幻泡泡秀外，周邊還有莓好市集、趣味闖關遊戲、草莓大福及棉花糖免費品嘗等，闖關成功能把小莓杯套帶回家，在野餐區拍照打卡還能換好禮。

26日下午天氣晴朗，遊客湧入會場，估計吸引5000多人同樂，處處可見親子在草坪上野餐、觀賞節目，領取免費草莓大福、棉花糖遊客排成長長人龍，草莓園攤位現打草莓牛奶飲品忙個不停，現場非常熱鬧。