俄羅斯日前宣布對烏克蘭採取軍事行動，外界僅能透過社交媒體發布的零星片段推測兩軍交戰情況。中共官媒新華社駐明斯克的記者魯金博到基輔採訪，沿路記錄9小時的車程經過，發現烏克蘭邊境空無一人，他亦在烏克蘭北部切爾尼戈夫遇到兩次烏克蘭軍方關卡的檢查哨。

根據魯金博拍攝的片段，他在白俄羅斯關卡獲邊檢人員放行後，直至進入烏克蘭境內前，邊境空無一人，建築物的燈光依舊，但並無任何工作人員；他通過關卡後，路邊的一家小店也同樣開著燈，裡面完全沒有居民。

魯金博順著通往基輔的主要幹道前進，發現跨河大橋已被炸斷，只能繞道而行，過程中還有一段近5公里的泥濘道路，讓他多花了一個小時的車程。

經過一段時間，魯金博在距離基輔約150公里外的城市切爾尼戈夫遇到兩次烏克蘭軍方關卡的檢查哨，他表示第一個關卡盤問幾句便放他通行，但第二個比較危險，他形容「有十幾個人拿著槍，衝上來要我停車，讓我雙手握住方向盤，這時，我看到前方地上趴著幾個人，有幾個烏克蘭軍人正在盤問對方。」

魯金博到達基輔後，發現街道上已經實施宵禁，相當平靜，「剛才到達距基輔26公里處，發現基輔方向有亮光，然後就聽到巨大的響聲，應該是附近又有砲彈爆炸。」