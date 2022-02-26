有夠「勾錐」！台東初鹿牧場的努比亞山羊媽媽過年期間日前生下3隻小羊，初生3寶排排站，萌度爆表，牧場在臉書舉辦命名大賽，網友發揮創意，羊美蝶、喜洋羊、耳朵羊全出籠，更有網友引用台東知名羊肉爐的店名，命名大賽到3月1日中午12時止，按讚數量最多者前3名可獲免費入園門票1張。

初鹿牧場努比亞山羊媽媽「露露」在過年期間生下3隻小羊，「咩、咩」叫個不停的3寶，呆萌的眼神、晃動的小耳朵，萌度爆表，「1冥大1吋」的小羊拍照時還排排站看鏡頭，牧場小編都被融化了。

初鹿牧場特地在臉書為3隻小羊舉辦命名活動，有人取名「耳朵羊、木易羊、皮康羊」；也有網友走正能量路線取名「羊光、太陽、海洋」；另有網友取名「羊淘寶、喜洋羊、三洋開泰」，有濃濃的春節氣味；最令羊寶寶驚嚇的莫過於「阿賓、阿明、黑松」，都是台東羊肉爐名店。

初鹿牧場人員表示，目前已有50多人留言為3寶取名，網友們都很有創意，目前人氣最高的是「努努、比比、亞亞」，其次是羊肉店名，「羊志翔、小綿羊、羊美蝶」緊追在後，飼育員將會從留言中選出前3名最受歡迎的名字，並製作專屬名牌給3隻小羊，按讚最多前3名還可獲得免費門票1張，活動到3月1日中午12時止。

牧場指出，多年前引進吉努亞山羊，現在已經自然繁殖到20多隻，新生的3隻小羊由於還沒斷奶，暫時不會讓牠們亮相，預計3月底或兒童節就可以跟大家見面。