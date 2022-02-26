針對日本福島5縣食品開放進口，金門縣府依據地方食品安全衛生管理自治條例，嚴格把關加強稽查，強調全力保障縣民健康和維護公共利益，希望中央也能尊重地方立法權限和精神。

行政院在本月8日宣布，禁止進口逾10年的日本福島5縣食品將解禁，並調整對日本食品管制措施以及「輸入日本特定食品應檢附輻射檢測證明向查驗機關申請查驗」規定，自今年2月21日起生效。

縣府說明，衛生福利部日前函知金門縣訂定的〈食品安全衛生管理自治條例〉第6條規定「食品業者不得輸入或販售日本福島縣、茨城縣、櫪木縣、千葉縣及群馬縣生產或製造之食品」有牴觸憲法及中央法規的疑慮，縣府立即依司法院釋字第738號解釋(電子遊戲場業營業場所之規範)及地方制度法第19條第9款第1目規定回文，強力表達縣公共衛生管理係屬縣自治事項，即應包括食品衛生之管理在內，而〈金門縣食品安全衛生管理自治條例〉第6條及第11條規定，目的在保障縣民健康以維議公共利益，中央應尊重地方立法權限為宜。

縣長楊鎮浯表示，縣府基於保障民眾食品安全，強力要求中央拒絕核食進口，替國人食品安全把關，縣府於2月25日下午再召開跨局處聯繫會議，持續檢討執行食品安全對策與作為，包括加強稽查市售日本食品產地標示，呼籲業者勿進口日本福島等5縣食品同時請商會協助與幫忙宣導，並建議業者設置日本食品專區，資訊透明。此外學校營養午餐及社區老人共(供)餐之採購合約要求業者使用可溯源食材，禁用日本福島等5縣食品。

縣府表示，金門縣並無相關輻射檢驗設備及能力，相關市售日本食品只能送台灣檢驗，有關查核、檢驗結果及相關資訊將公布於衛生局官網專區，充分資訊揭露，提供民眾查詢及作為消費參考。

另外，縣府也成立跨局處聯合稽查小組，首波稽查鎖定量販店、賣場、超市及超商日本食品，並嚴格加強產地標示查驗，不僅要標示生產國，還要標示生產地縣市，落實溯源標示工作。