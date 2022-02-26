2022年首場「台東慢食節《很潮餐桌》」，將於4月9日、10日在成功鎮海濱公園舉辦，台東縣政府農業處表示，此次將以「慢魚」為主題，搭配東海岸飲食文化，鼓勵在地廚人以友善漁法捕獲的東海岸當令魚鮮為食材，研發「很慢的海味料理」。

繼去年台東慢食節首次移地縱谷，於關山親水公園帶來食農親子體驗後，今年4月台東慢食節《很潮餐桌》則將前往海線，於成功鎮海濱公園舉辦。

台東縣長饒慶鈴表示，「慢魚Slow Fish」是國際慢食組織長期關注之議題，推廣優質、公平、純淨的漁業，以及更有責任的運用海洋資源。慢魚運動鼓勵民眾選擇在地、多樣性的魚種，到魚攤時，可主動詢問魚從哪裡來、用什麼方法捕撈，以購買來支持小規模、友善海洋的漁法。

農業處許家豪處長說明，響應慢魚運動，台東慢食節《很潮餐桌》鼓勵在地廚人用一支釣、拖釣、定置網、鏢旗魚、鰹竿釣、延繩釣等較友善漁法捕獲2-4月東海岸當令魚鮮，或是使用東海岸生態養殖、植物性飼料養殖的水產，以及在潮間帶採集的當令海菜、貝類等，研發出「很慢的海味料理」。

縣府表示，有意參與《很潮餐桌》慢食節市集擺攤的廚人，可至「發現台東慢食」臉書粉專線上填寫徵選報名表，並參與3月14日、15日的料理試吃甄選交流。

此外，農業處也特別為參加活動的外地遊客準備「鳳梨釋迦」作為禮物，只要參加系列活動完成任務，就有機會獲得1箱鳳梨釋迦。想要逛逛成功小鎮的朋友，現在就可以開始規畫台東海線小旅行，記得要自備環保餐具。